Fico: Žiadne zneužívanie eurofondov za tejto vlády, Slovensko škandálom nečelí

Premiér Robert Fico počas rokovania Európskej rady v Bruseli v decembri 2024. Foto: SITA/AP

Vláda v súčasnosti neeviduje žiadny prípad v súvislosti so zneužívaním eurofondov. Okrem toho vláda nemôže zahlasovať za úplné zastavenie jadrového paliva z Ruska do EÚ. Znamenalo by to totiž ohrozenie fungovania atómových elektrární na Slovensku. V nedeľu to na tlačovej konferencii vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Opakovane sme vyhlásili tento nápad Európskej komisie za škodlivý, ideologický a poškodzujúci konkurencieschopnosť Európskej únie,“ povedal Fico s tým, že do prípravy legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú ropy, plynu a jadrového paliva, bude Slovensko na pôde EÚ vstupovať, aby si vybojovalo svoje národné záujmy.

Ďalej sa vyjadril aj k návšteve delegácie Európskeho parlamentu, ktorá prešetrovala kauzu zneužívania eurofondov poskytnutých cez Pôdohospodársku platobnú agentúru. Slovensko podľa neho nečelí žiadnemu škandálu v oblasti korupcie. Priblížil, že v roku 2015 bola Európskou komisiou schválená výzva, na základe ktorej bolo možné žiadať peniaze napríklad na penzióny či kamióny. Všetky tieto projekty sa realizovali v rokoch 2020 až 2023, pričom sa robili aj rôzne audity a sledovala sa ich udržateľnosť.

„Veď ak niekto zneužil peniaze a napríklad ten projekt sa neudržal päť rokov, že si postavil penzión a prevádzkoval ho iba tri roky a potom ho už neprevádzkoval, no tak bude potrestaný. Na tom predsa nič nie je, ale čo to má s touto vládou? Veď prešli milióny auditov, nehovoriac o tom, že v rokoch 2020 až 2023 sme tu my pritom neboli,“ zhodnotil Fico.

Zdôraznil, že išlo o oficiálnu výzvu Európskej komisie a ohradil sa voči kritike opozície z obviňovania rozdávania peňazí na penzióny a haciendy. Slovensko podľa neho nepríde o eurofondy, pretože aktuálne prípad so zneužívaním eurofondov v krajine nie je.