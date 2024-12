Fico varuje: Slovensko čaká plynová kríza! Ukázal aj na vinníka

Premiér Robert Fico hovorí počas tlačovej konferencie po skončení summitu EÚ v Bruseli 19. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Slovensko čaká podľa premiéra Roberta Fica plynová kríza, zodpovednosť za to predseda vlády pripísal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Fico to dnes povedal novinárom po návrate zo summitu lídrov krajín Európskej únie.

Zelenskyj v Bruseli vo štvrtok zopakoval, že jeho krajina nepredĺži tranzit ruského plynu cez svoje územie. Platnosť dohody o preprave ruského plynu cez Ukrajinu sa skončí v závere tohto roka.

„Preukázateľne nás vďaka pánovi prezidentovi Zelenskému čaká plynová kríza,“ povedal Fico bez bližších podrobností.

Slovenský premiér už vo štvrtok po skončení summitu v Bruseli povedal, že Zelenskyj úplným odmietaním tranzitu plynu cez Ukrajinu poškodzuje záujmy Slovenska. Zelenskyj naopak tvrdil, že Kyjev dovolí len tranzit plynu z iných krajín ako z Ruska.

V reakcii na sťažnosti Bratislavy, že zastavením tranzitu príde o peniaze, ukrajinský prezident uviedol, že jeho krajina prichádza o oveľa viac. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii.

Slovensko sa snaží o zachovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu, hoci by prepravovaná surovina nebola ruská. Fico to už skôr zdôvodnil tým, že dodávky plynu zo západu na Slovensko by boli drahšie, a to aj kvôli tranzitným poplatkom.

Hrozí strata príjmu za tranzit

Na tranzite plynu ďalej do západnej Európy hlavne v minulosti zarábala aj pološtátna slovenská firma Eustream, v ktorej má podiel a manažérsku kontrolu skupina Energetický a priemyselný holding (EPH) českého podnikateľa Daniela Křetínskeho.

Cena termínového kontraktu na plyn pre európsky trh s dodaním v januári sa dnes popoludní vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku pohybovala okolo 43 eur za megawatthodinu. Je tak zhruba päťkrát vyššia ako cena plynu v Spojených štátoch. Cena v TTF je pre európsky trh určujúca.