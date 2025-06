Fico varuje: Slovensko aj celá EÚ čelia spomaleniu rastu a hrozbe drahšieho plynu z Ruska

Premiér Robert Fico počas rokovania Európskej rady v Bruseli v decembri 2024. Foto: SITA/AP

Problém s ekonomickým rastom nemá iba Slovensko, ale celá Európska únia. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na zhoršenie prognózy domáceho ekonomického rastu Národnou bankou Slovenska. Premiér zároveň opätovne zdôraznil hroziace problémy v prípade úplného zastaveniu toku plynu z Ruska.

„My sme exportne orientovaná krajina, ktorá je napojená na Európsku úniu. Európska únia má obrovský problém, pokiaľ ide o hospodársky rast. My sme malá otvorená krajina, máme obrovský podiel automobilového priemyslu, my sme stále ešte do určitej miery na tom dobre, lebo máme pozitívny hospodársky rast,“ skonštatoval predseda vlády.

V prípade možného zastavenia dodávok plynu z Ruska, ktoré plánuje Európska únia, vymenoval Fico viacero významných problémov. Prvú vážnu prekážku by podľa neho predstavovali poplatky za prenos. Keď pôjde plyn cez viacero krajín, zistíme, že tranzitné poplatky môžu byť podstatne vyššie ako sú teraz, zdôraznil premiér. Ďalej upozornil, že po zastavení toku z východu na západ okamžite stúpne cena tejto komodity.

Problém predstavuje podľa premiéra aj fakt, že Slovensko nemá priamy prístup k terminálom skvapalneného plynu. Fico sa taktiež spýtal, kto bude kompenzovať škody v prípade, že cena plynu pre domácnosti vzrastie. „Čo sa stane so žalobou, ktorú na nás určite podá Gazprom, ktorá má hodnotu 16 až 20 miliárd eur? Kto to za nás zaplatí? Pokiaľ nebudem poznať odpovede na tieto otázky, nevidím žiadny dôvod, aby som súhlasil s osemnástym sankčným balíkom,“ doplnil predseda vlády.

Európska komisia si podľa neho uvedomuje, že Slovensko bude v prípade úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska najpostihnutejšou krajinou. Preto premiér považuje prístup komisie za konštruktívny. Zároveň pripomenul, že zastavenie má byť prijaté ako legislatívny akt, a teda kvalifikovanou väčšinou. V tomto prípade nemá Slovensko právo veta ako v prípade iných sankcií, dodal premiér.