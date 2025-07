Fico: Sme pripravení zahlasovať za sankcie proti Rusku, chceme však garancie pri dodávkach plynu!

Aktualizované Predseda vlády Robert Fico počas tlačovej konferencie v sobotu 12. júla 2025. Foto: TASR

Slovensko sa bude snažiť v najbližších 48 hodinách nájsť s európskymi predstaviteľmi dohodu na garanciách, ktoré by riešili škodlivé dôsledky plánovaného zastavenia dodávok ruského plynu do EÚ od januára 2028. Ak k takejto dohode príde, SR je pripravená v utorok (15. 7.) zahlasovať aj za 18. balík sankcií voči Rusku.

S jeho obsahom problém nemá, využíva však potrebu jednomyseľnosti pri tejto téme, aby dosiahla ústupky pri návrhoch Európskej komisie (EK), ktoré stačí schváliť kvalifikovanou väčšinou. Zopakoval to v sobotu na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že rokovania pokračujú aj cez víkend.

Predseda vlády v tejto súvislosti hovoril v piatok (11. 7.) s poľským premiérom Donaldom Tuskom a v sobotu ráno s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Tento rozhovor bol podľa Fica „mimoriadne tvrdý“, ale bližšie ho nechcel komentovať. Slovensko by malo predložiť aktuálne návrhy týkajúce sa požadovaných garancií, aby sa o nich mohlo ďalej rokovať. Mali by sa týkať napríklad budúcej výšky tranzitných poplatkov za dovoz plynu.

„V rozhovore včera s poľským premiérom a dnes so spolkovým kancelárom som povedal, že do utorka sa chceme dohodnúť. Chceme nájsť nejaké riešenia. Dovtedy nebudeme súhlasiť s osemnástym balíkom,“ priblížil Fico. Ocenil, že EK sa snaží nájsť riešenie, ale zatiaľ je to iba „v polohe prísľubov“.

Malo by Slovensko podporiť nový sankčný balík proti Rusku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Premiér pripustil, že na všetkých zúčastnených stranách mimoriadne stúpa nervozita. „Ja nie som malý chlapec, aby si tu niekto jednoducho myslel, že keď sa dupne nohou, tak Slovensko okamžite urobí to, čo treba. Pri Repoweringu chcem vidieť stanoviská zo strany Európskej komisie, chcem vidieť stanoviská od našich partnerov v EÚ, že chápu výnimočnú situáciu Slovenska,“ zdôraznil s tým, že žiadna krajina nie je tak ohrozená plánovaným zastavením dodávok plynu z Ruska ako SR a všetci to dobre vedia. Slovensko za tento návrh podľa neho nikdy hlasovať nebude, pravdepodobne sa však bude prijímať kvalifikovanou väčšinou a SR tak bude prehlasovaná.

Aj keď k úplnému zastaveniu toku plynu z Ruska má dôjsť až v roku 2028, podľa Fica sa „teraz láme chlieb“. „Preto verím, že budeme môcť v utorok informovať, čo je výsledkom týchto našich rokovaní. A pokiaľ sa v utorok rozhodneme podporiť osemnásty sankčný balík, tak to bude za predpokladu, že sme sa minimálne na niečom dohodli,“ avizoval.

Politikom, ktorí by ho chceli kritizovať odkázal, že tento súboj sa nedá vyhrať 100:0. „Hovorím teraz aj o opozičných, aj o vládnych politikoch, aby si uvedomili, že ak chceme byť v Európskej únii a v NATO, nemôžeme automaticky na všetko povedať nie. Rovnako ako predseda vlády garantujem, že nie na všetko poviem áno, len preto, aby som nevytŕčal z radu,“ doplnil Fico.