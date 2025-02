Fico sa obáva budúcej zimy: Načrtol možné riešenie dodávok plynu z východu!

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Ak chceme znížiť tlak na ceny plynu, ktorý je v Európe výrazne drahší ako inde, musí sa obnoviť tok tejto komodity aj z východu na západ. Nemusí pritom ísť len o ruský plyn, Slovensko ho môže kúpiť ešte pred vstupom na územie Ukrajiny. Aj keď je diverzifikácia zdrojov plynu dôležitá, bez dodávok z východu nebude Európska únia (EÚ) konkurencieschopná, zopakoval v nedeľu v relácii Politika 24 v televízii Joj 24 premiér Robert Fico (Smer-SD).

Uvedomuje si to podľa neho aj Európska komisia (EK). O tejto téme má rokovať v pondelok (3. 2.) s jej predstaviteľmi v Bruseli. „Mojou povinnosťou ako predsedu vlády je robiť všetko pre to, aby išiel plyn aj z východu na západ, aby sme opäť boli my tou rúrou, ktorá bude dovážať plyn do iných krajín,“ zdôraznil Fico s tým, že v súčasnej situácii sa obáva budúcej zimy.

Slovensko aktuálne čerpá plyn zo zásobníkov a menší objem prúdi z juhu cez Maďarsko cez plynovod Turkstream.

V súvislosti s ním je podľa Fica „na stole“ nový projekt rozšírenia kapacity Turkstreamu, predovšetkým na území Srbska a Maďarska. Išlo by o investíciu za 800 až 900 miliónov eur. Aj toto bude témou rozhovorov s predstaviteľmi EK. „Ten plán je veľmi reálny a podľa mňa 800 miliónov eur stojí za to, aby sme zainvestovali spoločne viaceré krajiny, aby bolo možné pokračovať v tranzite aj iného, ako len západného plynu,“ zhodnotil premiér.

Podľa vlastných slov bude veľmi rád, ak súčasťou prípadných mierových dohôd medzi Ukrajinou a Ruskom bude aj to, že bude ďalej prúdiť plyn cez územie Ukrajiny. Označil to za dôležité nielen pre Slovensko, ktoré na takomto tranzite plynu zarába, ale aj konkurencieschopnosť celej EÚ.

„Ja verím, že všetky tieto ťažké doby prejdú, že vojna skončí veľmi rýchlo a že aj v Nemecku, aj v ďalších krajinách si uvedomia, že tu musí byť diverzifikácia. Dobre, nech ten plyn prichádza zo všetkých strán. My máme interkonektory s Poľskom, Maďarskom, Rakúskom, s Českou republikou, samozrejme z východu. Ale bez plynu z východu na západ Európa nebude nikdy konkurencieschopná,“ podčiarkol Fico.