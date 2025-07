Fiala odmieta nový klimatický cieľ EÚ: Zníženie emisií o 90 % do roku 2040 je podľa Česka zbytočné

Foto: freepik.com/Asylab

Česko nesúhlasí s ďalším klimatickým cieľom Európskej únie, ktorý v stredu navrhla Európska komisia. Podľa neho by sa krajiny EÚ mali zaviazať, že v roku 2040 budú na ich území emisie CO2 o 90 percent nižšie než v roku 1990. Český premiér Petr Fiala to považuje za zbytočné. Nové ciele by podľa neho mohli ohroziť konkurencieschopnosť Európy. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nesúhlasíme so stanovovaním ďalšieho klimatického cieľa. Klimatické ciele už máme nastavené a je potrebné ich rozumným spôsobom plniť a niektoré veci, na ktorých sme sa v minulosti dohodli, upraviť, aby sme neohrozovali konkurencieschopnosť Európy. Musíme mať na pamäti prosperitu a ekonomické aspekty, pretože inak nebudeme mať v Európe podporu občanov pre klimatické ciele a nedokážeme ich ani dosiahnuť,“ povedal Fiala.

Stanovenie cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040, ako to navrhuje komisia, je podľa neho zbytočné. „Nepovažujeme za rozumné, aby sme takto natvrdo tento cieľ stanovovali. Naopak, myslíme si, že je potrebné niektoré veci korigovať a prispôsobovať ich realite a tomu, aby sa napríklad ľuďom zbytočne nezdražovali tak dôležité položky v rozpočte, ako bývanie či pohonné látky,“ dodal český premiér.

Pripomenul českú iniciatívu upraviť systém emisných povoleniek druhého typu, čím chcú podľa jeho slov garantovať, aby ceny nerástli nekontrolovane. Dodal, že v iniciatíve sa k Česku pridalo 18 krajín a majú tak v Únii kvalifikovanú väčšinu.