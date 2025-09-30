Exxon Mobil prepustí 2000 zamestnancov: Najviac v Európe a Kanade, USA sa zmeny netýkajú

Na snímke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, 31. januára 2012. Foto: TASR
Americký koncern Exxon Mobil, najväčší producent ropy v USA, zruší celosvetovo približne 2000 pracovných miest. To predstavuje takmer 4 % jeho globálnej pracovnej sily. Rozhodnutie je súčasťou dlhodobého plánu reštrukturalizácie, uviedla firma pre agentúru Reuters.

Čo sa týka jednotlivých regiónov a krajín, počíta sa s redukciou počtu pracovných miest v Kanade a Európe. V Kanade už v pondelok (29. 9.) oznámila rušenie pracovných pozícií spoločnosť Imperial Oil, ktorej väčšinovým vlastníkom je práve Exxon Mobil. Jej rozsah prepúšťania predstavuje takmer polovicu z celkovej redukcie pracovných miest, ktoré v utorok oznámil Exxon Mobil. Viac než polovica miest by mala byť podľa agentúry Bloomberg zrušená v Európe. V USA sa so znižovaním pracovných pozícií nepočíta.

Ešte skôr oznámili znižovanie počtu zamestnancov americké ropné firmy Chevron a ConocoPhillips. Chevron už vo februári informoval, že zruší celosvetovo zhruba 20 % pracovných miest. ConocoPhillips zasa začiatkom septembra uviedol, že prepustí od 20 % do 25 % zamestnancov. Podľa údajov štatistikov v Texase, ktorý je najväčším producentom ropy v rámci USA, počet pracovných miest iba v oblasti ťažby ropy a plynu v Spojených štátoch klesol v prvých šiestich mesiacoch roka o 4700.

