Export ropy z USA lámali v septembri rekordy: Najviac od februára 2024, Ázia prekvapila nákupmi

Foto: pexels.com/Kaboompics.com
Foto: pexels.com/Kaboompics.com
autor logo


TASR

Export ropy zo Spojených štátov vzrástol v septembri na najvyššiu úroveň za viac než 1,5 roka. Poukázali na to údaje spoločnosti Kpler. Pod výrazný objem exportu sa čiastočne podpísal zvýšený dopyt zo strany Ázie a čiastočne sezónna údržba amerických rafinérií. Informovala o tom agentúra Reuters.

USA vyviezli v septembri v priemere 4,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. To je najvyšší objem exportu od februára minulého roka.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Vysoký objem ropy vyviezli Američania do Južnej Kórey. Do ázijskej krajiny smerovalo v septembri 690.000 barelov denne, čo predstavuje nový rekord.

Viac ropy z USA kúpili v septembri aj India a Austrália. Export do Austrálie dosiahol minulý mesiac približne 79.000 barelov/deň, čo je najvyšší objem od marca 2024.

Navyše, Spojené štáty dodali v septembri prvý náklad ropy do Pakistanu. Celkový vývoz americkej ropy do tejto krajiny dosiahol 1,9 miliardy barelov alebo 62.000 barelov denne.

Naopak, vývoz do Európy v septembri klesol. Dosiahol 1,7 milióna barelov denne, čo oproti augustu predstavuje pokles o 11 %.

Export do Číny by sa mal obnoviť v októbri, po siedmich mesiacoch, počas ktorých Peking ropu z USA neodoberal. Očakáva sa, že objem vývozu dosiahne 335.000 barelov/deň.

Čína, najväčší spotrebiteľ ropy na svete, zastavila nákup ropy z USA od marca tohto roka v reakcii na kroky americkej vlády v oblasti obchodu. V septembri však americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching súhlasil so stretnutím na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei, kde by mali diskutovať o problémoch vo vzájomnom obchode. Samit APEC sa uskutoční na prelome októbra a novembra.

Viac o téme: Austrália , Ázia , Čína , Európa , export , India , Južná Kórea , Pakistan , ropa , USA

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy