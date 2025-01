Európsky trh s plynom v roku 2025 pôsobí krehko, uviedli analytici švajčiarskej banky UBS

Foto: TASR/DPA

Európsky trh s plynom v roku 2025 čelí neistote. Kombinácia napätých dodávok a nepriaznivých geopolitických podmienok vrátane zastavenia dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a sankcií USA, ktoré sa sprísnili, prispieva ku krehkosti trhu. Uviedli to analytici švajčiarskej banky UBS. Informujú o tom na základe správy portálu businesstimes. Napriek problémom sa očakáva, že Európa ukončí súčasnú zimnú sezónu bez vážnych prerušení dodávok. Ale jej zásoby plynu budú pravdepodobne značne vyčerpané, poznamenali experti UBS.

Analytici zvýšili svoj odhad ceny plynu pre rok 2025 v rámci európskeho Title Transfer Facility (virtuálny obchodný bod pre zemný plyn v Holandsku, ktorý slúži ako primárny benchmark pre európske ceny plynu) na 39,8 eura za megawatthodinu (MWh) z 36,5 eura/MWh v predchádzajúcej prognóze. Táto úprava odráža rýchlejšie znižovanie zásob plynu v Európe túto zimu v dôsledku chladnejšieho počasia a väčšieho čerpania zásob, ako sa očakávalo. Predpokladá sa, že do konca tejto zimy objemy plynu v zásobníkoch klesnú na 40 %, čo bude výrazne pod 68 % v marci 2024. To skomplikuje snahy Európy doplniť zásobníky pred ďalšou zimou na 90 %, čo je cieľová úroveň v Európskej únii. Povedie to k vyšším cenám počas nasledujúcej sezóny.

Neistotu na strane ponuky ešte viac zhoršujú krehké vyhliadky trhu. Očakáva sa, že po uplynutí platnosti zmluvy o tranzite plynu potrubím medzi Ruskom a Ukrajinou sa zníži podiel ruského plynu dodávaného potrubím na európskom trhu len na 2 %. A zároveň, prísnejšie sankcie USA proti ruskému vývozu komodity po mori, ako aj riziko zníženia tokov cez iné potrubia, ako je TurkStream, by mohli zvýšiť napätie na globálnom trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG). UBS predpokladá, že Európa bude v roku 2025 potrebovať zvýšiť dovoz LNG o 30 miliárd kubických metrov (m3), čím jeho celková ročná potreba stúpne na 168 miliárd m3. Hoci v roku 2024 dopyt po plyne v Európe klesol o 2 %, v súčasnom roku 2025 sa očakáva jeho mierny nárast, o 1 %, za predpokladu normálnych poveternostných podmienok.

Rast dodávok elektriny z obnoviteľných zdrojov a utlmená priemyselná aktivita naďalej obmedzujú dopyt po plyne, ale nepriaznivé poveternostné javy, ako napríklad znížená výroba veternej alebo vodnej elektriny, by mohli zvýšiť napätie na trhu aj kolísanie cien. Z globálneho hľadiska je pravdepodobné, že oneskorenie projektov infraštruktúry LNG obmedzí rast ponuky a udrží napätie na trhu. UBS varuje, že nepredvídateľné udalosti, ako napríklad prerušenie dodávok alebo zintenzívnenie konkurencie pri nákupe LNG, by mohli zdvihnúť ceny výrazne nad rámec súčasných predpovedí, potenciálne až nad 50 eur/MWh. Naopak, priaznivý geopolitický posun, ako prímerie na Ukrajine, by mohol obnoviť toky plynu a urýchliť normalizáciu cien.