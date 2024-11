Európsky trh s plynom je napätý: Zima môže priniesť problémy

Foto: unsplash.com/Sugarman Joe

Európa prežila už dve zimy odkedy Rusko napadlo Ukrajinu, čo malo negatívny dopad na dodávky plynu. Ako sa ale blížia chladnejšie mesiace, sú obchodníci a analytici znepokojení tým, či región zvládne tohtoročnú zimu rovnako hladko. Jedným z hlavných problémov je, že európsky trh s plynom je teraz napojený na nestabilnejší globálny energetický trh viac ako kedykoľvek predtým pre nútený prechod od ruského plynu zasielaného plynovodmi k skvapalnenému zemnému plynu (LNG), napísal list Financial Times (FT).

„V súčasnosti sú európske zásobníky plynu plné a zimná bilancia plynu vyzerá dobre,“ povedal FT jeden z obchodníkov. „Ale môže sa stať čokoľvek. Stačí len pár prerušení dodávok a môžu sa objaviť vážne problémy. „

LNG je globálna komodita, ktorá je často dodávaná záujemcom, ktorí zaplatia najviac. Globálna ponuka je napätá, čo znamená, že v čase vysokého dopytu musí Európa o plyn bojovať s Áziou. To si vyžaduje vyššie ceny za plyn, aby boli obchodníci motivovaní posielať špecializované plavidlá k európskym brehom.

V chladných mesiacoch je vojna medzi Európou a Áziou o LNG najintenzívnejšia

V roku 2021 predstavoval LNG iba asi 20 percent celkových dodávok plynu do Európy. Ruský plyn mal na európskych dodávkach podiel 30 percent. Teraz LNG tvorí 34 percent dodávok.

Vojna medzi Európou a Áziou o LNG je najintenzívnejšia v chladných mesiacoch, keď sa zvyšuje dopyt po teple. Posledné dve zimy však boli mierne, čo Európe umožnilo znížiť dopyt po plyne a LNG. Mierne teploty tiež umožnili, že v regióne zostali na konci zimy rekordné zásoby plynu.

Trh však teraz berie do úvahy, že tohtoročná zima bude normálna, uviedol partner Rystad Energy Sindre Knutsson. To samo osebe zvyšuje dopyt po plyne v porovnaní s predchádzajúcou zimou.

Problémom je aj končiaca zmluva o tranzite medzi Ukrajinou a Ruskom

Ďalšou komplikáciou v tomto roku je blížiaci sa koniec zmluvy o tranzite ruského plynu medzi Ukrajinou a Ruskom, teda jednej z dvoch trás, ktorú stále tečie ruský plyn do Európy. Tento plyn sa na celkových dodávkach plynu do Európy podieľa asi piatimi percentami, dohoda ale skočí 31. decembra, keď bude dopyt po vykurovaní na vrchole. Európske krajiny tiež budú musieť plyn vyvážať, aby v zime pomohli Ukrajine.

„Ak zrazu príde veľmi chladná zima v rovnakom čase, keď stratíme ruské toky plynu, bude to veľmi býčie pre ceny,“ povedala analytička Rabobank Florence Smithová. Býčie ceny označujú situáciu, keď ceny rastú alebo sa očakáva, že budú rásť. „Nemyslím si, že budú nejaké veľké alternatívne dodávky prostredníctvom (iných) ropovodov. Myslím, že väčšinu z toho bude treba nahradiť LNG. „

Vzhľadom na meškanie nových vývozných zariadení zostal rast ponuky LNG tento rok v zime obmedzený. Spoločnosť Kpler odhaduje, že tento rok v zime bude na trh nanovo pridaných iba 2,5 milióna ton LNG, čo je asi štvrtina nových prírastkov z vlaňajšej zimy. Existujú tiež obavy z vývoja napätia na Blízkom východe. Ak by akákoľvek eskalácia uzavrela Hormuzský prieliv, ohrozilo by to 20 percent globálnej ponuky LNG.

Pri základnom scenári, ktorý predpokladá normálne teploty, analytici a obchodníci očakávajú, že na konci zimy zostanú zásobníky v Európe naplnené zo 45 až 55 percent. To je menej ako po predchádzajúcich dvoch zimách, keď zostali plné z 60 percent. Ak by Európa zažila chladnejšiu zimu, môžu zostať naplnené z 35 percent. Čím menej bude plynu na konci zimy, tým viac LNG sa potom bude musieť doviezť, čo by mohlo výrazne zvýšiť ceny plynu aj v letných mesiacoch, keď zvyčajne býva plyn lacnejší, pretože dopyt klesá.

Na vrchole energetickej krízy v roku 2022 vzrástli európske ceny plynu až nad 300 eur za megawatthodinu. To umožnilo do Európy nalákať LNG, ktorý by inak putoval do rozvojových krajín. Tie ho síce potrebovali, ale neboli schopní zaň toľko zaplatiť.

„Túto zimu nám plyn nedôjde, ale existuje riziko, že pred budúcou zimou bude oveľa ťažšie naplniť zásobníky na prijateľnú úroveň,“ povedal FT jeden z obchodníkov s plynom. „Vždy budete mať plyn. Otázka je, za akú cenu ten plyn získate. „