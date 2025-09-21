Európskej únii zdá sa so Slovenskom a Maďarskom v prípade dovozu ruských fosílnych palív dochádza trpezlivosť. Výsledkom môžu byť podľa agentúry Bloomberg extra obchodné opatrenia zamerané práve na dovoz ropy cez ropovod Družba. Inak povedané, v Bruseli sa údajne začína hovoriť o tom, že ak dovoz nezastavíme sami, únia na neho uvalí dodatočné clá.
Európska komisia údajne prehodnocuje pokračujúci dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba, ktorý zásobuje Slovensko a Maďarsko. Je to posledná ruská ropa, ktorá do únie putuje ropovodom. Podľa anonymných zdrojov agentúry Bloomberg oboznámených so situáciou by sa pripravované opatrenia najviac dotkli práve týchto dodávok, ak ich Slovensko a Maďarsko postupne nezruší.
O návrhoch opatrení boli podľa Bloombergu už v piatok informovaní veľvyslanci členských štátov Európskej únie. Zdroj agentúry však odmietol poskytnúť podrobnosti o načasovaní a rozsahu možných obchodných opatrení. Ich zavedenie by bolo pritom jednoduchšie, ako prijímanie sankcií, ktoré Bratislava či Budapešť vedia blokovať. Obchodné opatrenia, ako sú clá, totiž potrebujú len polovičnú podporu členských štátov.
Ak by Slovensko a Maďarsko ukončili dovoz ruskej ropy, umožnilo by to únii splniť jednu z kľúčových požiadaviek amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podmienil účasť USA na spoločných sankciách voči Rusku tým, aby únia prestala nakupovať ruské fosílne palivá.
Malo by Slovensko čo najskôr ukončiť dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba?
Takmer všetky členské štáty už pritom zastavili dovoz cez ropovody aj po mori, no Maďarsko a Slovensko zostávajú výnimkami. Väčšina ostatných krajín EÚ sa zaviazala postupne ukončiť všetok dovoz ruských fosílnych palív do konca roka 2027 a podľa niektorých zdrojov by použitie obchodných opatrení mohlo byť možnosťou, ak vlády v Budapešti a Bratislave nepredložia plány odchodu.
Čo na to Slovensko? Čítajte na ďalšej strane.
1 / 2