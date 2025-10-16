Europoslanci schválili zákaz dovozu ruského plynu a ropy: Od kedy začne platiť a koho sa týka?

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok schválili návrhy plánov na zákaz dovozu ruského plynu do členských krajín EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou. Za zákaz dovozu plynu zahlasovalo 83 členov oboch výborov, proti bolo deväť poslancov a jeden sa zdržal hlasovania.
Zákaz sa týka dovozu plynovodného aj skvapalneného zemného plynu (LNG), a to od 1. januára 2026, s obmedzenými výnimkami pre existujúce krátkodobé zmluvy (do 17. júna 2026) a dlhodobé zmluvy (do 1. januára 2027), ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a zostanú nezmenené.
Podľa navrhovaných pravidiel sa ruská strana nebude môcť odvolávať na „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze plynu, keďže právne záväzný zákaz ďalšieho dovozu, ako je stanovené v novom nariadení, je definovaný ako suverénny akt mimo kontroly prevádzkovateľov.
Europoslanci navrhujú zakázať aj dočasné skladovanie LNG ruského pôvodu v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Prevádzkovatelia by museli pred dovozom alebo skladovaním plynu poskytnúť colným orgánom prísnejšie a podrobnejšie dôkazy o krajine výroby.
Od toho istého dátumu chcú europoslanci zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane derivátov pochádzajúcich z ruskej ropy. Zároveň by malo byť potrebné predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny výroby pre takýto dovoz.
Text oboch výborov sa výslovne zameriava na riziká obchádzania sankcií, ako je preoznačený dovoz suroviny, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny, a to tým, že nariaďuje certifikáciu pôvodu pre ropovody, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré by spravovala Európska komisia.
Poslanci EP z navrhovaného textu vypustili revíznu doložku, ktorá umožňuje eurokomisii povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ a posilnili presadzovanie nariadenia zavedením sankcií za jeho porušenie.
Europoslanci z ITRE a INTA zároveň odobrili začatie rokovaní o tomto nariadení s dánskym predsedníctvom v Rade EÚ. O hlasovaní oboch výborov budú informovaní všetci poslanci EP na budúci týždeň, počas najbližšieho plenárneho zasadnutia (20. – 24. 10.).
Legislatíva navrhnutá eurokomisiou prichádza ako reakcia na systematické využívanie dodávok energií ako zbraní zo strany Ruska, čo je vzorec dokumentovaný už takmer dve desaťročia a ktorý sa vystupňoval po spustení invázie na Ukrajinu v roku 2022.