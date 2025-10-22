Europarlament začína kľúčové rokovania o zákaze dovozu ruského plynu a ropy do EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu podporili rozhodnutie začať rokovania s dánskym predsedníctvom Rady EÚ o zákaze dovozu ruského plynu a ropy za podmienok, aké minulý týždeň navrhli Výbor EP pre medzinárodný obchod a Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku. Informuje o tom spravodajca TASR.
Návrh legislatívy z dielne Európskej komisie sa snaží chrániť záujmy Únie pred zneužívaním energetických dodávok Ruskou federáciou.
Europarlament v správe pre médiá pripomenul, že vyjednávači EP a členských krajín (Rada EÚ) môžu začať rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o konečnej podobe nariadenia už v prvom čítaní, keďže aj ministri energetiky členských krajín EÚ v pondelok (20. 10.) prijali svoju spoločnú rokovaciu pozíciu k zákazu dovozu ruského plynu a ropy.
Nová legislatíva prichádza ako reakcia na systematické zneužívanie energetických dodávok Ruskom, čo je vzorec dokumentovaný takmer dve desaťročia a ktorý sa prejavil aj po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Invázia prišla s ďalšou úmyselnou manipuláciou na trhu s energiami vrátane bezprecedentného nedostatočného napĺňania zásobníkov EÚ zo strany Gazpromu a náhleho zastavenia plynovodov. To následne viedlo k prudkému nárastu cien energií v EÚ, až na osemnásobok ich predkrízovej úrovne.