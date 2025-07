Eurofondy na dotácie energií domácnostiam sú len dočasné riešenie: Odborníci žiadajú trvalé úspory

Foto: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Plánované využitie eurofondov na dotácie energií domácnostiam je len dočasné riešenie, ktoré nerieši vysokú spotrebu energie v neefektívnych budovách. Uviedla to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v reakcii na vyjadrenia ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD), ktorá oznámila, že Slovensko by mohlo použiť nevyčerpané eurofondy na kompenzácie cien energií pre domácnosti.

Podľa BPB takéto kroky neposúvajú Slovensko bližšie k energetickej bezpečnosti ani k nižším účtom za energie. V čase rastúcich cien a neistoty dodávok plynu platforma hovorí o potrebe posilniť program Obnov dom, ktorý podľa nej domácnostiam prináša trvalé úspory. Vládu preto vyzvala na to, aby nasmerovala verejné zdroje do znižovania spotreby, a nie do ďalšieho dotovania tej existujúcej.

„Ak chceme domácnostiam skutočne pomôcť, musíme im umožniť znížiť spotrebu – nielen dotovať ich vysoké účty. Obnova domov dokáže trvalo znížiť závislosť od plynu aj výdavky štátu. Európske prostriedky by sme nemali míňať na plátanie dier, ale využiť ich na systematické znižovanie spotreby a závislosti slovenských domácností od plynu,“ uviedla riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.

Podľa BPB plošné dotovanie energií stojí verejné financie 1,5 miliardy eur ročne, z čoho 1,08 miliardy eur ide na plyn. Platforma pripomenula, že energopomoc Slovensko vypláca už tretí rok po sebe. Naopak, obnova domov prináša podľa BPB trvalé zníženie spotreby energie. Komplexná obnova domu dokáže znížiť účty za plyn o tretinu, aj keby sa ceny plynu na trhu výrazne zvýšili, uviedla BPB.