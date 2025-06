EÚ plánuje úplne zastaviť dovoz ruského plynu a ropy do roku 2027: Čo to znamená pre Slovensko?

Foto: TASR

EÚ definitívne uzatvorí kohútik s ruským plynom. Vyhlásil to v utorok eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen po tom, ako Európska komisia (EK) navrhla, aby krajiny EÚ do konca roka 2027 postupne pozastavili dovoz ruského plynu a ropy. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisár zdôraznil, že nadišiel čas, keď sa EÚ rozhodla definitívne zavrieť kohútik s ruským plynom, lebo energetická závislosť od tejto krajiny „príliš dlho ubližovala Európe a pomáhala Rusku“.

Podľa jeho slov čím menej energie dovezie EÚ z Ruska, tým väčšiu bezpečnosť a nezávislosť bude mať Európa, a čím menej peňazí Európania minú na ruské fosílne palivá, tým viac budú môcť investovať do svojej vlastnej čistej, zelenej, bezpečnej a dostupnej energie.

„Posolstvo je teda jasné: menej je viac – menej energie z Ruska je viac sily pre Európu,“ opísal situáciu eurokomisár.

Jorgensen na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu spresnil, že týmto legislatívnym návrhom EÚ rozhoduje o svojej energetickej budúcnosti. V praxi to znamená, že do konca roku 2027 už nebudú na trhoch EÚ žiadne ruské fosílne palivá.

„Úplný zákaz dovozu ruského plynu zavádzame postupne,“ povedal. Ako prvé začne platiť, že dovoz fosílnych palív z Ruska na základe nových zmlúv bude od konca tohto roka zakázaný. V neskoršej fáze sa postupne ukončia všetky zostávajúce dovozy plynu a ropy v rámci existujúcich zmlúv vrátane dlhodobých zmlúv, čo povedie k úplnému vyradeniu ruského plynu z jednotného trhu EÚ do konca roku 2027.

Komisia podľa jeho slov na minimalizáciu rizík obchádzania tohto zákazu zavedie systém sledovania dovozu a pohybu ruského plynu na trhoch EÚ. Dovozcovia budú musieť colným orgánom poskytnúť informácie o pôvode plynu, totožnosti dodávateľa, ako aj o vstupných a dodacích miestach dodávok skvapalneného plynu (LNG).

Podľa Jorgensena tak eurokomisia získa úplný obraz o dianí na trhu s tým, že získa prístup k informáciám o zmluvách na dodávky.

„Chcem zdôrazniť, že toto vyraďovanie bude postupné a dobre koordinované s členskými štátmi. Nechceme zbytočne zaťažovať alebo ohrozovať naše spoločnosti,“ povedal komisár. Zdôraznil, že kľúčovým nástrojom budú národné plány diverzifikácie, ktoré budú musieť EK predložiť členské štáty, ktoré si samy stanovia príslušné opatrenia a harmonogramy. Komisia bude s nimi spolupracovať na každom kroku.

Slovensko a Maďarsko sa v pondelok (16. 6.) na zasadnutí Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu vyslovili proti plánu EK zakázať dovoz plynu z Ruska do EÚ do konca roka 2027.

Jorgensen po rokovaniach ministrov potvrdil, že EK neuvažuje o možnosti vyplácať kompenzácie za ukončenie nákupov ruského plynu tým krajinám, ktoré by o to mali záujem. Pripomenul, že doteraz sa už mnohé členské štáty zriekli dovozu energií z Ruska aj za cenu veľkých nákladov, a preto aj ostatné krajiny EÚ by mali teraz podniknúť podobné kroky.