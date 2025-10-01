Environmentálny fond čakajú veľké zmeny: Vláda schválila rýchlejšie a jednoduchšie financovanie projektov

Environmentálny fond bude môcť poskytnúť dotáciu či úver aj na financovanie prípravných činností potrebných na realizáciu projektu, napríklad na vyhotovenie projektovej dokumentácie pri výstavbe vodovodov a kanalizácie. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet odobril takisto návrh prerokovať úpravu legislatívy v skrátenom konaní.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako predkladateľ upozornilo tiež, že osobitne sa v rámci novej právnej úpravy zakotvuje možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. „Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,“ vysvetlilo MŽP.
Zdôraznilo, že návrh zákona je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu. „Efektívnejšie a rýchlejšie procesy Environmentálneho fondu Slovenskej republiky pri poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie starostlivosti o životné prostredie sú nevyhnutné na plnenie stratégie environmentálnej politiky SR,“ pripomenul envirorezort. Cieľom úpravy legislatívy má byť preto zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu, znížiť administratívne zaťaženie jednak na strane Environmentálneho fondu a jednak na strane žiadateľov o poskytnutie prostriedkov fondu.
MŽP v tejto súvislosti dodalo, že novela má eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania Environmentálneho fondu nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné. „K takýmto opatreniam patrí napríklad úprava ustanovení týkajúcich sa pravidiel a postupov fondu pri poskytovaní niektorých špecifických foriem podpory, ktoré boli v pôvodnej právnej úprave upravené samostatne pre každý takýto druh podpory,“ dodal envirorezort.
Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026.