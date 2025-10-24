Energopomoc pre domácnosti v roku 2025: Ministerstvo hospodárstva sľubuje jednoduchší systém bez byrokracie

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spolu so všetkými príslušnými inštitúciami a dodávateľmi energií intenzívne spolupracuje na zabezpečení systému pre poskytovanie adresnej energopomoci. Uviedol to v piatok pre TASR tlačový odbor MH SR v reakcii na štvrtkovú (23. 10.) kritiku opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS), podľa ktorej rezortná šéfka Denisa Saková (Hlas-SD) pri energopomoci zlyháva.
„Rezort dlhodobo upozorňuje, že ide o proces prepojovania relevantných registrov a následného vytvárania potrebných legislatívnych krokov, ktoré majú zefektívniť celý systém tak, aby boli odbremenené jednotlivé domácnosti od zdĺhavých žiadostí a návštevy úradov,“ spresnil rezort hospodárstva.
MH SR v reakcii zároveň avizovalo, že v najbližších dňoch pripravuje stretnutie s médiami, na ktorom poskytne informácie o aktuálnom stave, o už zrealizovaných opatreniach, ale aj ďalšom postupe.
Opozičná strana SaS 23. októbra upozornila, že do konca roka zostáva vyše dvoch mesiacov a energopomoc pre domácnosti je stále v nedohľadne. Šéfka MH SR Denisa Saková napriek zákonnej povinnosti doteraz nepredstavila mechanizmus pomoci, čím ohrozuje stabilitu cien energií a vystavuje občanov riziku vyšších nákladov. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za SaS Karol Galek. Saková by podľa neho mala zvážiť odstúpenie z funkcie.