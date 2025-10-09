Energofórum 2025: Odborníci riešia Green Deal, koniec ruských energií aj nové trendy v energetike

Na Táloch v Bystrej pod Nízkymi Tatrami sa vo štvrtok začína v poradí už 19. ročník konferencie Energofórum, na ktorej sa odborníci opäť zamerajú na kľúčové témy v oblasti energetiky. Diskutovať sa bude o regulácii, trendoch na trhu s elektrinou, obnoviteľných zdrojoch energie, Green Deale či pláne na odstrihnutie Slovenska od ruských energií. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Jesenič.
Dvojdňovú odbornú konferenciu vo štvrtok ráno otvára prednáška s diskusiou o aktuálnych výzvach v oblasti regulácie s podpredsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Martinom Horváthom. Ďalší program bude venovaný súčasným trendom na trhu s elektrinou či najväčším výzvam prenosovej a distribučnej sústavy na Slovensku a v Európskej únii (EÚ).
Na konferencii sa bude hovoriť aj o osude Európskej zelenej dohody, tzv. Green Deale. Účastníkov podujatia témou prevedie ekonomický expert Ivan Lovíšek. „Vo svojom príspevku zhodnotí proklimatické opatrenia ako súčasť prorastového hospodárskeho programu zameraného na prebudovanie ekonomiky smerom k nezávislosti od fosílnych palív. Nasledovať bude špeciálny diskusný panel o budúcnosti Green Dealu, v ktorom odznejú názory slovenských expertov,“ uviedli organizátori.
Energofórum prinesie aj debatu o plynárenstve a teplárenstve či pripravenosti Slovenska na úplné odstrihnutie sa od ruských energií do konca roka 2027. Diskutovať sa bude tiež o vznikajúcej platforme EÚ na spoločné nákupy energií.
Na odbornej konferencii Energofórum sa zúčastňuje približne 300 odborníkov, predstaviteľov štátnej správy, energetických spoločností, akademického sektora i priemyslu. Záštitu nad 19. ročníkom podujatia prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.