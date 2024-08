Energetické spoločenstvá by mohli ľuďom na účtoch ušetriť stovky eur

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Energetické spoločenstvá by mohli ľuďom na účtoch za energiu ušetriť stovky eur. Podľa prieskumu Greenpeace Slovensko však o nich nikdy nepočulo až 73,5 % opýtaných. Podľa celoslovenského prieskumu, ktorý pre Greenpeace Slovensko od 21. do 26. júna vypracovala agentúra AKO na vzorke 1000 respondentov, rozhoduje u ľudí pri výbere zdroja energie práve cena. Uviedlo to až 62,9 % opýtaných.

„Ľudia na Slovensku zatiaľ koncept energetických spoločenstiev nepoznajú, čo potvrdili aj výsledky nášho prieskumu. Počulo o ňom doteraz len 20,8 % ľudí. Pritom podľa údajov, ktoré zverejnil Eurostat, skončilo v rámci krajín Európy Slovensko s ročnými príjmami na obyvateľa na piatom mieste od konca. Platy máme nízke, tovary a služby sú drahé a vysoké účty za energie túto situáciu nezlepšujú. Práve energetické komunity by ľuďom mohli pomôcť ušetriť rádovo stovky eur. Riešenia máme – zatiaľ však o nich málokto vie a podpora zo strany vlády neprichádza,“ uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Takto to funguje v praxi

V praxi to funguje napríklad tak, že sa spojí skupina susedov v bytovom dome, dohodne sa na umiestnení fotovoltických panelov, veternej turbíny či tepelných čerpadiel na svojom paneláku a začnú si vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Prebytočnú energiu vedia následne vďaka batériovému úložisku využívať aj v čase, keď je výroba energie znížená alebo dopyt po energii stúpa. Súčasťou energetického spoločenstva však môžu byť aj obyvatelia rodinných domov, malé podniky či dokonca obce.

„Veľmi dostupnou energiou vďaka rýchlo rozvíjajúcim sa technológiám je na Slovensku solárna energia. Podľa prieskumu Greenpeace Slovensko už 8,2 % ľudí fotovoltické alebo solárne panely má, 48,8 % nad ich využitím uvažuje. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia neuvažovali nad kúpou solárnych panelov bolo až u 49,9 % z nich presvedčenie, že táto technológia je reálna len pre ľudí s rodinným domom,“ spresnila Ábelová.

Ilustračné foto: unsplash.com/Andreas Gücklhorn

Richard Modrák z Klastra energetických komunít Slovenska upozornil, že na Slovensku je 110 000 bytových domov s nevyužitými plochými strechami. „Keby sme na každom paneláku inštalovali len panely s výkonom 20 kilowattov (kW), tak nielenže pomôžeme rozvoju energetických komunít na Slovensku a ľuďom šetriť peniaze, ale vyrobili by sme 2,2 gigawattu (GW) elektrickej energie, čo by pokrylo celú elektrickú spotrebu všetkých domácností cez deň,“ doplnil Modrák.

OZE podľa prieskumu stále zostávajú najžiadanejšou formou energie – to, že výroba energie na Slovensku by mala byť postavená práve na nich si myslí 58,4 % ľudí. Až 57 % respondentov by osobne rado využívalo práve zelenú energiu, ak by si mohlo vybrať.