Energetická únia EÚ sa posilňuje: Poľsko presadilo ambiciózne zmeny, Slovensko a Maďarsko vetovali zákaz ruského plynu

Šéf ruského plynárenského monopolu Gazprom Alexej Miller (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) počas návštevy mrakodrapu Lakhta Center, sídla ruského plynárenského monopolu Gazprom, v stredu 5. júna 2024 v ruskom Petrohrade. Foto: SITA/AP

Poľské predsedníctvo v Rade EÚ v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu, s podporou 25 z 27 členských štátov, prijalo závery o posilnení energetickej únie prostredníctvom posilnenia energetickej bezpečnosti. Slovensko a Maďarsko závery vetovali pre návrh zakázať dovoz plynu z Ruska do konca roka 2027. Informuje o tom spravodajca TASR.

Poľské predsedníctvo v oficiálnej správe spresnilo, že prijaté závery zdôrazňujú fakt, že EÚ napreduje v komplexnej transformácii svojich energetických systémov s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť, cenovú dostupnosť, udržateľnosť a bezpečnosť.

Základom spoločného úsilia je úplné dobudovanie energetickej únie vrátane zníženia strategickej závislosti EÚ v citlivých sektoroch, investícií do energetickej infraštruktúry a zjednodušenia regulácií. Cieľom je vybudovať odolný, čistý a prepojený energetický trh, ktorý chráni spotrebiteľov a posilní strategickú autonómiu Európy.

Poľská ministerka pre klímu a životné prostredie Paulina Hennigová-Klosková v tejto súvislosti zdôraznila, že energetická bezpečnosť Európy závisí od jej suverenity. „Musíme diverzifikovať naše partnerstvá, posilniť infraštruktúru, investovať do obnoviteľných zdrojov energie a dokončiť jednotný trh s energiou. Je čas konať. Energetická bezpečnosť je najvyššou prioritou poľského predsedníctva. Som hrdá, že naše úsilie prispelo k bezpečnejšej energetickej situácii v Európe,“ vyhlásila ministerka po zasadnutí v Luxemburgu.

Jej námestník Krzysztof Bolesta upozornil, že Slovensko a Maďarsko závery Rady ministrov vetovali pre návrh zakázať dovoz plynu z Ruska do konca roka 2027.

V reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine a širšiu geopolitickú situáciu závery ministrov zdôrazňujú potrebu, aby EÚ posilnila svoj rámec energetickej bezpečnosti. To zahŕňa pokračovanie finančnej a štrukturálnej podpory Ukrajine a Moldavsku a zvyšovanie odolnosti ich energetického systému.

V záveroch sa opakuje, že EÚ podporuje znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže členských štátov, priemyslu a občanov, pričom však zásadné zostávajú ciele v oblasti klímy a efektívneho fungovania trhu. V tejto súvislosti členské štáty môžu zaviesť krátkodobé opatrenia na pomoc domácnostiam a podnikom, ktoré čelia vysokým nákladom na energiu, pričom by nemali skresľovať ceny a podkopávať stabilitu trhu.

Prijaté závery konštatujú, že dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 si vyžaduje investície do infraštruktúry, reformu regulácie a technologické inovácie. Pripravovaný legislatívny balík pre európske siete by sa mal zaoberať rozširovaním prenosných sietí, digitalizáciou a urýchlením povoľovania. EÚ bude zároveň podporovať technológie čistej energie, účinnejšie stratégie vykurovania a chladenia a zlepšovať podmienky na výrobu domácej energie.

Európska komisia vo februári predstavila dva akčné plány pre cenovo dostupnú energiu a pre bezpečnosť prenosných káblov, ktorých cieľom je zmierniť budúce cenové šoky energie a posilniť kritické energetické systémy. Začiatkom mája eurokomisia v rámci REPowerEU predložila deväťbodový plán na úplné odstránenie dovozu energie z Ruska.

Poľské predsedníctvo zdôraznilo, že medzi jeho priority patrí posilnenie energetickej bezpečnosti EÚ, a preto podporuje návrh na úplný zákaz dovozu energie z Ruska, zníženie cien energie a revíziu celkového rámca energetickej bezpečnosti EÚ.