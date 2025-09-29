Elektronické žiadosti o sociálne dávky a novinky v energetike: Prezident podpísal dôležité zákony

TASR

Poskytovanie sociálnych dávok prejde digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Pellegrini zároveň podpísal novelu zákona o energetike, ktorá prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi.

Novela zároveň mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banský zákon a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Viac o téme: dôchodky , energetika , legislatíva , Ministerstvo hospodárstva SR , Peter Pellegrini , sociálne poistenie

