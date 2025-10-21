EK reaguje na tlak krajín: Prichádzajú opatrenia na zmiernenie dosahu ETS2 na domácnosti a firmy

Európska komisia v reakcii na iniciatívu 19 krajín o zmeny systému emisných povoleniek ETS2 predstavila súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je obmedziť jeho negatívne dôsledky na ľudí a firmy. Na sociálnej sieti X to v utorok uviedol český premiér Petr Fiala. Vyzval budúcu českú vládu, aby v iniciatíve jeho kabinetu pokračovala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Návrhy sa uberajú smerom, ktorý sme presadzovali a je dôležité ich čo najskôr schváliť. Ľuďom sme sľúbili, že nedopustíme, aby sa im skokovo zdraželo bývanie a pohonné hmoty a dnešná reakcia Komisie našu snahu jasne dokladá,“ napísal predseda končiacej českej vlády. Dodal, že je nutné pokračovať v hľadaní podpory na celkové odloženie spustenia tohto typu povoleniek.
„Preto apelujem na budúcu vládu, aby v našej iniciatíve pokračovala. V Únii totiž nestačí len nadávať a kritizovať. Len tvrdým rokovaním, trpezlivým vysvetľovaním našich pozícií a budovaním koalícií je možné presadiť konkrétne kroky, ktoré skutočne pomôžu našim občanom,“ dodal Fiala.
Český minister životného prostredia Petr Hladík spresnil, že EK predstavila päť mechanizmov, ktoré by sa spustili, ak by cena emisnej povolenky ETS2 prekročila 45 eur. Vďaka tomu bude podľa neho cena povoleniek dlhodobo predvídateľná a stabilná. Dodal, že detailne tieto mechanizmy na tlačovej konferencii predstaví eurokomisár Wopke Hoekstra.
Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček opatrenia Komisie a postoj jej šéfky Ursuly von der Leyenovej označil za debakel. Dodal, že nová vláda nedopustí, aby boli emisné povolenky súčasťou českej legislatívy. „Je to debakel, to sa inak nazvať nedá. V žiadnom prípade sa to neobracia k prospechu krajinám, akou je ČR. Naopak, ich stanoviská sú čím ďalej, tým tvrdšie a kategorickejšie. Nechcú ustupovať ani z plánu zníženia emisií o 90 percent do roku 2040, nechcú ustupovať z režimu emisných povoleniek založených na trhovej báze,“ reagoval Havlíček.
Zdôraznil, že emisné povolenky sa zastropovať nedajú a jediné, čo sa podľa jeho slov urobiť dá, je v určitom intervale ich na trh dávať viac a viac s cieľom znížiť ich cenu. Zatiaľ sa to však podľa neho nedarí. Povolenky označil za nekompromisný trhový špekulatívny nástroj.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) ima