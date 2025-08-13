E.ON zvýšil zisk aj investície v 1. polroku 2025: Pribudli miliardy na modernizáciu sietí

Nemecký energetický koncern E.ON v stredu oznámil nárast upraveného zisku za 1. polrok 2025 a potvrdil svoj celoročný odhad príjmov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Spoločnosť E.ON so sídlom v nemeckom Essene vykázala za prvých šesť mesiacov 2025 upravený zisk vo výške 1,9 miliardy eur, ktorý bol vyšší než 1,8 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v 1. polroku 2025 zvýšil na 5,5 miliardy eur z vlaňajších 4,9 miliardy eur.
Investície v 1. polroku vzrástli na 3,2 miliardy eur z 2,9 miliardy v minulom roku. Z tejto sumy smerovalo 2,5 miliardy eur do sietí, čo odráža zameranie sa koncernu na rozširovanie siete, nové sieťové pripojenia a modernizáciu a digitalizáciu infraštruktúry.
„Naše masívne investície a konzistentná prevádzková výkonnosť zostali kľúčovými faktormi rastu nášho zisku v 1. polroku 2025,“ povedala finančná riaditeľka Nadia Jakobiová, podľa ktorej je spoločnosť v dobrej pozícii na splnenie ročnej prognózy príjmov.
Za celý rok 2025 spoločnosť E.ON naďalej očakáva upravený zisk vo výške 2,85 až 3,05 miliardy eur a EBITDA v rozmedzí 9,6 až 9,8 miliardy eur.