Druhá aukcia Európskej vodíkovej banky zaznamenala vysoký záujem výrobcov vodíka

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/akitada31

Druhá aukcia Európskej vodíkovej banky zameraná na výrobu obnoviteľného vodíka, ktorá sa konala minulý týždeň (7. 3.), prilákala 61 ponúk cez projekty z 11 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Na správu Európskej komisie (EK) v pondelok upozornil spravodajca.

Komisia spresnila, že celková požadovaná podpora pre granty presiahla 4,8 miliardy eur, čiže štvornásobok rozpočtu na granty vo výške 1,2 miliardy eur poskytnutého Inovačným fondom EÚ. Inovačný fond je jedným z najväčších programov financovania na svete pre inovačné nízkouhlíkové technológie, ktorého cieľom je priniesť na trh priemyselné riešenia dekarbonizácie Európy a podporiť jej transformáciu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Všetky ponuky spolu zohľadňujú celkovú kapacitu elektrolyzéra približne 6,3 gigawattov (GW). Počas desiatich rokov by tieto projekty vyprodukovali viac ako 7,3 milióna ton obnoviteľného vodíka. Na ročnom základe by to v roku 2030 pokrylo 7 % ambícií plánu REPowerEU v oblasti domácej výroby obnoviteľného vodíka. Eurokomisár pre klímu a čistý rast Wopke Hoekstra v správe pre médiá uviedol, že výška ponúk druhej aukcie v rámci Európskej vodíkovej banky potvrdila atraktívnosť Inovačného fondu ako nástroja priemyselnej dekarbonizácie a konkurencieschopnosti Európy.

„Pokračujúci apetít nášho priemyslu posilňuje rozvoj európskeho trhu s čistým vodíkom. Vodík, ako hnacia sila nášho cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, zohráva kľúčovú úlohu pri znižovaní emisií z odvetví, ktoré sa ťažko dekarbonizujú. Posilní vedúce postavenie európskeho priemyslu v oblasti nových čistých technológií, čím sa zabezpečí dlhodobá ekonomická odolnosť a globálna konkurencieschopnosť EÚ,“ vysvetlil komisár.

Ponuky na finančnú podporu

Výrobcovia obnoviteľného vodíka predložili ponuky na finančnú podporu vo forme fixnej prémie za kilogram obnoviteľného vodíka vyrobeného počas obdobia do 10 rokov. Prémia, o ktorú sa predkladatelia projektov uchádzajú v aukcii, pokrýva rozdiel medzi výrobnými nákladmi a cenou, ktorú sú kupujúci v súčasnosti ochotní zaplatiť za obnoviteľný vodík.

Komisia pripomenula, že členské štáty EÚ môžu využívať aj mechanizmus Aukcie ako služba, v rámci ktorého môžu výsledky aukcie pritiahnuť ďalšie národné financovanie na ďalšie projekty pri plnom rešpektovaní pravidiel EÚ o štátnej pomoci. V rámci druhej aukcie Európskej vodíkovej banky sa do tejto schémy zapojili Španielsko, Litva a Rakúsko s príspevkom až 836 miliónov eur zo svojich národných fondov. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby rovnako využili túto službu.

Agentúra EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) teraz vyhodnocuje všetky predložené ponuky na základe kvalifikačných kritérií uvedených vo výzve. CINEA bude informovať o výsledkoch hodnotenia do konca mája 2025 a úspešní žiadatelia budú následne vyzvaní, aby pripravili a podpísali príslušné zmluvy o poskytnutí grantov. Podpísať by ich mali najneskôr do novembra tohto roku. Vybrané projekty sa budú musieť finančne uzavrieť do 2,5 roka a firmy, ktoré získali financie, musia začať vyrábať obnoviteľný vodík do piatich rokov od podpísania dohody o grante.