Dovoz ruského LNG do EÚ stúpol o 30 %: Za pol roka zaplatila takmer 4,5 miliardy eur

Európska únia doviezla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka z Ruska skvapalnený zemný plyn (LNG) v hodnote takmer 4,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 30 %. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá priniesla v pondelok zverejnené najnovšie údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.

Podľa údajov Eurostatu doviezla EÚ z Ruska od januára do konca júna tohto roka LNG v hodnote 4,48 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka doviezla ruský LNG v celkovej hodnote 3,47 miliardy eur.

Celkový dovoz LNG do EÚ predstavoval v 1. polroku hodnotu 26,9 miliardy eur. Najväčší objem za 13,7 miliardy eur doviezla Európska únia z USA.

V minulom roku sa LNG zo Spojených štátov podieľal na celkovom dovoze tohto plynu do EÚ takmer 45 %. USA tak boli vlani najväčším dodávateľom LNG do Európskej únie.

Na rozdiel od ruskej ropy a uhlia Európska únia zatiaľ neuvalila sankcie na dovoz ruského plynu, keďže niektoré členské štáty sú od jeho dovozu naďalej závislé. Ruský plyn tak do EÚ prúdi v skvapalnenej forme, ako aj prostredníctvom plynovodu TurkStream.

