Dôležitá novela EIA podpísaná: Rýchlejšie povoľovanie OZE a jednoduchšie čerpanie dotácií

Prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je cieľom novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Právnu normu podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Novela prepojí procesy EIA aj so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, upravuje tiež kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch. Takisto má uľahčiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu na zníženie závislosti od ruských palív (REpowerEU).
„Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, reorganizácii špecializovaného orgánu štátnej správy a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zvýšeniu finančnej efektivity procesov vykonávaných príslušnou štátnou správou a podriadeným orgánom ministerstva,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe.
Novela ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární.
Zmeny sa týkajú aj nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť Slovenská elektrizačná prenosová sústava aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Stanoviská po termíne sa v budúcnosti nebudú zohľadňovať, proces posudzovania by tak podľa predkladateľa nemal trvať roky a bude predvídateľný.
Poslanci pri schvaľovaní novely schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý predložil Peter Kalivoda z koaličného Hlasu-SD. Vypustili tak ustanovenie, ktoré by umožnilo ľahšie povolenie výstavby zjazdoviek, vlekov či hotelov v národných parkoch. „Navrhované znenie sa vypúšťa, pretože by mohlo spôsobiť zvrátenie míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol súčasťou už vyplatenej žiadosti o platbu,“ vysvetlil predkladateľ.