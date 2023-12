Dobré správy: Regulované ceny energií sa medziročne nezvýšia

Na snímke zľava ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas vyhlásenia po jeho návšteve Ministerstva hospodárstva SR 16. novembra 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Ceny energií pre domácnosti sa v budúcom roku nezvýšia. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. Ceny budú určené podľa predpisu z minulého roka. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň zastropoval regulované zložky koncových cien elektriny a plynu. „Zastropovaním vybraných taríf v rámci elektroenergetiky a plynárenstva bude možné zabezpečiť nulové percentuálne zvýšenie regulovanej zložky koncových cien elektriny a plynu v roku 2024 oproti roku 2023 pre všetky skupiny koncových odberateľov elektriny a všetky skupiny odberateľov plynu,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k schválenému nariadeniu vlády.

Návrhom nariadenia sa na rok 2024 ustanovuje v oblasti elektroenergetiky zastropovanie tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu elektriny, tarify za straty pri distribúcii elektriny, tarify za straty pri prenose elektriny, tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny. V oblasti plynárenstva vláda schválila zastropovanie tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu.

Nariadenie následne umožňuje poskytovať kompenzácie na pokrytie nákladov vybraných účastníkov trhu súvisiacich so stanovením maximálnej výšky vybraných taríf pre všetkých koncových odberateľov elektriny a všetkých odberateľov plynu. Rezort hospodárstva spresnil, že pre maloodberateľov s nízkou spotrebou dokonca ceny elektrickej energie klesnú približne o 10 % za komoditu a ceny plynu klesnú pre tieto subjekty až o takmer 20 % za komoditu. „Od prvého dňa na ministerstve hospodárstva pracujeme na opatreniach, ktorými zabezpečíme stabilné ceny. Po intenzívnych rokovaniach so všetkými podstatnými subjektami v sektore energetiky a aj s kolegami vo vláde môžeme oznámiť, že cenový šok v prípade energií nepocíti nikto,“ dodala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).