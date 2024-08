Definitívna stopka pre ruskú ropu: Ukrajina už čoskoro zastaví prevádzku ropovodu Družba!

Aktualizované Foto: TASR

Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. Podľa servera hvg.hu to povedal v piatok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa Podoľaka odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh. „Európa bola spoľahlivý a dobrý trh, Rusi na ňom najviac zarábali. Všetci v Európe teraz pracujú na tom, aby Rusko nehralo silnú rolu na kontinente,“ dodal.

V prípade ropovodu Družba Podoľak nepovedal, že by sa ním nemohla prepravovať ropa iného ako ruského pôvodu. Kým to nebude jasné, treba podľa servera jeho slová chápať tak, že ropovod bude úplne odstavený. Ak sa tak stane, môže byť narušená bezpečnosť dodávok ropy v Maďarsku, keďže ropu je možné okrem ropovodu Družba dovážať iba prostredníctvom jadranského ropovodu z Chorvátska.

Dokázalo by Slovensko v budúcnosti fungovať aj bez ruskej ropy? Áno Nie 36.67 % 63.33 % Hlasovalo: 60

Česko nebude mať problém s tým, ak sa od budúceho roka zastavia dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Prípadné zastavenie dodávok ropy cez Ukrajinu z Ruska od budúceho roka nebude pre Českú republiku problémom, uviedol v piatok zvláštny zmocnenec pre energetickú bezpečnosť českého ministerstva zahraničných vecí Václav Bartuška.

Nie je to nová informácia

Na otázku Reuters, ktorá sa týkala vyhlásenia poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka, že dodávky ruskej ropy cez Družbu sa od januára zrejme skončia, Bartuška odpovedal, že Ukrajina už aj v minulosti varovala pred možným zastavením.

„Nie je to prvýkrát, tentoraz to možno myslia vážne, uvidíme,“ uviedol Bartuška v textovej správe. „Pre Českú republiku to nie je problém.“

S cieľom ukončiť čiastočnú závislosť od ropovodu Družba český štátny prevádzkovateľ ropovodov MERO investuje do zvýšenia kapacity ropovodu TAL z Talianska do Nemecka, ktorý sa pripája na ropovod IKL zásobujúci Českú republiku.

Zvýšená kapacita od budúceho roka pokryje celkové potreby (až 8 miliónov ton ropy ročne) dvoch českých rafinérií v krajine, ktoré vlastní poľský Orlen.

Spoločnosť MERO uviedla, že plánuje dosiahnuť nezávislosť od ruskej ropy do začiatku roka 2025, hoci modernizácia TAL bude zrejme dokončená až v júni 2025.