Daňové zaťaženie výroby elektriny z malých OZE by sa malo znížiť

Navrhovaná zmena zákona by mala od spotrebnej dane oslobodiť elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispieť k zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Subjekty by mali byť okrem povinnosti platenia dane oslobodené aj od preukazovania záruky pôvodu elektriny vyrobenej z OZE. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložil koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).

Návrh zákona posúva hranicu malého zdroja energie zo súčasných 10 kilowattov (kW) na 50 kW, pričom cieľom je podporiť výrobu elektriny z OZE a tým motivovať potenciálnych výrobcov znížiť záťaž na životné prostredie a posilniť energetickú bezpečnosť SR.„Predkladaný návrh zákona výrazne zníži administratívnu záťaž pri malých zdrojoch elektrickej energie a zároveň výrazne zníži záťaž príslušných štátnych orgánov, pričom strata príjmov, teda takzvané negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, sú prakticky bezvýznamné, respektíve nie sú úmerné k nákladom vynakladaným pri administratívnej a kontrolnej činnosti príslušných štátnych orgánov,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Pri súčasne platnom oslobodení od spotrebnej dane pri malom zdroji elektrickej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW by mala strata pre rozpočet verejnej správy predstavovať 270.000 eur. Po novele by sa mala zvýšiť o 30.000 eur.Preukazovanie záruky pôvodu elektriny môže byť podľa koaličného poslanca pre osoby s malými zdrojmi energie administratívne a časovo náročné. Navrhovaná úprava preto oslobodzuje tieto malé zdroje od povinnosti preukazovať záruku pôvodu elektriny, čo by malo zjednodušiť a urýchliť proces ich využívania. Výrobcovi elektriny by mala zaniknúť povinnosť registrovať sa ako platiteľ dane, podávať daňové priznanie a viesť daňovú evidenciu.

Návrh zákona vyzdvihla Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie. „Podanie návrhu sme privítali obzvlášť preto, lebo za nezáujmu médií a kompetentných sa už tretí rok pokúšame zákon zmeniť tak, aby sa spotrebná daň platila len z odberného miesta, kde je nainštalované fotovoltické zariadenie (FVZ). Pánu poslancovi Vážnemu preto navrhneme, aby bol zákon doplnený aj o zrušenie nezmyselnej povinnosti platiť namiesto dodávateľa spotrebnú daň aj z odberných miest, kde nie je inštalované FVZ s výkonom nad 50 kW,“ doplnil podpredseda asociácie František Bednár.