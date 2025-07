Danko varuje: Bez ruského plynu hrozí Slovensku od 2028 trojnásobné ceny energií

Foto: gettyimages.com/Bet_Noire

Ak Slovensko nebude odoberať ruský plyn, tak od roku 2028 bude mať trojnásobné ceny energií. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s odberom ruských surovín podpredseda Národnej rady SR a šéf koaličnej SNS Andrej Danko.

„Ak sa odstrihneme od plynu z Ruska, nechcem byť zlý prorok, ale budeme platiť od roku 2028 trojnásobné ceny nielen plynu aj elektriky. Plyn je záložný zdroj aj pri veterných elektrárňach, keďže veterné elektrárne sú nestabilným zdrojom energie, potrebujú dodávať vyvážený prúd, každé majú aj záložné zdroje, žiadna zelená energia nie je cesta, jediná cesta je atómová energia. A to už pochopili všetci, takže atómové elektrárne bez ruského jadrového paliva, to sú rozprávky,“ spresnil predseda národniarov.

„Preto ma mrzí, že náš prezident dnes nestojí po boku (premiéra) Roberta Fica (Smer-SD), nebojuje za to, aby sme nepodporili osemnásty sankčný (protiruský) balík. Je to totálny problém, ak to podporíme. A ja verím, že naša vláda urobí všetko pre to, aby zaň nehlasovala,“ dodal Danko.