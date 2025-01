Črtajúca sa dohoda o tranzite plynu opäť ohrozená? Zelenskyj reaguje na trvdé slová premiéra Fica!

Do pozornosti súčasného premiéra Slovenska.



Pred niekoľkými dňami prezident Trump prijal silné rozhodnutie, ktoré umožní výrazne zvýšiť vývoz amerického LNG plynu, najmä do Európy. To je to, čo je nutné pre bezpečnosť a stabilitu – viac energetických zdrojov od partnerov pre…