ConocoPhillips prekvapil trhy: Zisk síce klesol, ale produkcia stúpla a odhady prekonal

Americký ropný a plynárenský koncern ConocoPhillips zaznamenal v 2. kvartáli pokles zisku, v prípade sledovanejšieho upraveného zisku však prekonal očakávania trhov. Prispel k tomu zvýšený objem produkcie, ktorý pomohol firme vykompenzovať pokles cien ropy. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla v 2. kvartáli v medziročnom porovnaní približne o 20 %. Pod jej vývoj sa podpísali americké dovozné clá, signály oslabovania svetovej ekonomiky, ako aj zvýšená ťažba zo strany najväčších ropných producentov združených v OPEC+.
Na náladu na trhu okrem toho pôsobí aj rastúce geopolitické napätie. V júni síce ceny ropy vyskočili nakrátko nad 80 USD za barel (159 litrov), keď Izrael zaútočil na iránske jadrové zariadenia, ku koncu 2. štvrťroka však klesli na zhruba 67 USD/barel.
Napriek poklesu cien ropy však výsledky ConocoPhillips, jednej z najväčších ropných spoločností v USA, boli lepšie, než očakávali analytici. Dopomohlo k tomu medziročné zvýšenie produkcie o 446.000 barelov na 2,39 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.
Čistý zisk klesol z 2,33 miliardy na 1,97 miliardy USD (1,70 miliardy eur), avšak sledovanejší zisk na akciu upravený o mimoriadne položky prekonal odhady. Celkovo dosiahol tento zisk 1,79 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,42 USD. Analytici počítali s tým, že v 2. kvartáli zaznamená ConocoPhillips upravený zisk na akciu na úrovni 1,38 USD.