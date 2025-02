Čínsky boom v zelenej energii vrcholí: Desaťročný plán krajina splnila už po štyroch rokoch! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (11) Inštalácia solárnych panelov v okrese Ruicheng v provincii Shanxi v strednej Číne. Záber z roku 2019. Foto: SITA/AP

Ani v minulom roku sa systematické čínske rozširovanie zelenej energie nezastavilo. Najväčšia ázijská ekonomika tak potvrdzuje svoju pozíciu najväčšieho trhu pre investície do nízkouhlíkovej energie.

V našich podmienkach to znie až neuveriteľne. Čína dosiahla svoj desaťročný plán v kapacitách solárnych a veterných elektrární v expresnom tempe. Ako upozorňuje web oilprice.com, najväčší znečisťovateľ ovzdušia na planéte si totiž v roku 2020 stanovil cieľ do roku 2030 rokov vybudovať kapacity solárnych a veterných elektrární v objeme 1200 gigawattov. Tento plán však Čína prekonala už v minulom roku.

Za rozmachom solárnej a veternej energie v krajine jednoznačne stojí štedrá vládna podpora obnoviteľných zdrojov. V Číne tak domáci výrobcovia expresným tempom zaplavili trh lacnými komponentmi a zariadeniami, čo umožnilo budovať rekordné nové solárne a veterné kapacity v každom z posledných dvoch rokov.

Pre ilustráciu, vlani inštalovaná kapacita čínskych solárnych elektrární vyskočila až o vyše 45 percent a kapacita veterných elektrární stúpla o 18 percent. Len v samotnom roku 2024 tak v Číne pribudli solárne elektrárne s kapacitou 277 gigawattov. Aktuálne sú tak v krajine inštalované solárne zdroje s kapacitou takmer 890 gigawattov. Okrem toho vlani pribudli v Číne veterné elektrárne s inštalovanou kapacitou 80 gigawattov.

Zobraziť galériu (11) Pracovníci pracujú na solárnych paneloch vo výrobnom závode v okrese Sihong v provincii Ťiang-su vo východnej Číne 23. januára 2025. Foto: SITA/AP

Obrovský rast kapacity obnoviteľných zdrojov v druhej najväčšej svetovej ekonomike možno ilustrovať napríklad aj na pripojení jedného z najväčších solárnych projektov na planéte vôbec. Obrovskú solárnu elektráreň v juhovýchodnej časti púšte Taklamakan s kapacitou 4 gigawatty pripojili do siete len v decembri 2024.

Napriek veľkému rastu kapacity obnoviteľných zdrojov v čínskom energetickom mixe stále zohráva kľúčovú úlohu uhlie. To by sa však mohlo zmeniť už v roku 2026. Podľa výskumnej spoločnosti Rystad Energy by totiž už budúci rok mohla solárna kapacita v čínskej energetike dosiahnuť 1,38 terawattov, čo by bolo o 150 gigawattov viac ako inštalovaná kapacita uhoľných elektrární.