Čínska CNOOC hlási prudký prepad zisku: Lacnejšia ropa a slabý dopyt brzdia rast

Čínsky ropný koncern CNOOC zaznamenal v 1. polroku výrazný pokles zisku, čo ovplyvnili najmä nižšie ceny ropy. Čiastočne sa však pod pokles zisku podpísal aj slabší dopyt na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Bloomberg.
CNOOC, jedna z troch najväčších štátnych ropných a plynárenských firiem v Číne, oznámila za prvých šesť mesiacov čistý zisk 69,5 miliardy jüanov (8,33 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala zisk 80 miliárd jüanov. Výrazne sa pod to podpísal pokles cien ropy. V 1. polroku 2024 dosiahla cena ropy Brent v priemere 83 USD za barel (159 litrov), za 1. polrok tohto roka to bolo 71 USD/barel.
Za poklesom cien ropy sú na jednej strane obavy z dôsledkov amerických dovozných ciel, na druhej plány štátov ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Navyše, dopyt v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, stagnuje, keďže ekonomika postupne spomaľuje tempo rastu a zvyšuje sa aj predaj elektrických vozidiel.
Produkcia ropy zo strany CNOOC síce vzrástla, pokles cien komodity však nedokázala vykompenzovať. V 1. polroku tohto roka dosiahol objem ťažby spoločnosti CNOOC takmer 385 miliónov barelov ropného ekvivalentu. To je o 22 miliónov barelov ropného ekvivalentu viac než za prvých šesť mesiacov minulého roka.