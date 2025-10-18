Čína opäť posúva hranice obnoviteľných zdrojov energie. V púšti v provincii Sin-ťiang sa podarilo úspešne otestovať S1500 – najväčšiu a najsilnejšiu lietajúcu veternú turbínu na svete. Táto vzducholoď dokáže zachytávať silné vetry vysoko v atmosfére a premieňať ich na elektrinu, bez potreby stožiarov či pevných základov.
Ako uvádzajú weby Interesting Engineering a Techeblog, testovací let prebehol od 19. do 21. septembra 2025 nad mestom Chami a podľa spoločnosti Beijing SAWES Energy Technology znamená historický míľnik vo vývoji tzv. airborne wind power – veterných turbín, ktoré namiesto zeme lietajú.
Lietajúca turbína ako zo sci-fi
S1500 na prvý pohľad pripomína obrovský Zeppelin. Meria 60 metrov na dĺžku, 40 metrov na šírku aj výšku a vznáša sa vďaka héliu. Namiesto vrtúľ na stožiari má vo vnútri dvanásť menších turbín, z ktorých každá produkuje 100 kW. Spolu teda systém dosahuje výkon 1 megawatt, čo stačí na zásobovanie stoviek domácností.
Vysoko nad zemou (v pásme od 500 do 3 000 metrov) sú vetry oveľa silnejšie a stabilnejšie ako pri bežných veterných farmách. Práve tam S1500 zachytáva energiu a cez kábel ju prenáša na zem. „Keď sa rýchlosť vetra zdvojnásobí, energia, ktorú prenáša, sa zvýši osemnásobne. Pri trojnásobnej rýchlosti je jej 27-násobok,“ vysvetľuje Gong Zeqi z Čínskej akadémie vied.
Myslíte si, že takáto vzducholoď na výrobu elektriny má naozaj budúcnosť?
Na rozdiel od klasických veterných turbín nepotrebuje vzducholoď S1500 žiadnu oceľovú konštrukciu, základy ani prístupové cesty. Výsledkom je o 40 percent menej spotrebovaného materiálu a o 30 percent nižšie výrobné náklady na elektrinu.
Ďalšou výhodou je možnosť presunu v priebehu niekoľkých hodín, napríklad na ostrovy, do púští či oblastí zasiahnutých prírodnými katastrofami. Systém sa dá rýchlo nasadiť v prípade zemetrasení či povodní a dodávať elektrinu pre osvetlenie, rádiá či zdravotnícke zariadenia.
Vývoj trval roky
Čínska vláda podporuje vývoj vysokonapäťových veterných systémov už od roku 2016 v rámci národného akčného plánu pre obnoviteľné zdroje. Do roku 2030 chce vybudovať infraštruktúru pre veľkokapacitné veterné systémy novej generácie.
Predchodcovia tohto projektu – modely S500 a S1000 – položili základ pre S1500. Model S500 v roku 2024 dosiahol výšku 500 metrov a produkoval 50 kW. O tri mesiace neskôr S1000 lietal vo výške 1 000 metrov a výkon zdvojnásobil. S1500 je výsledkom viac než desaťročného výskumu a zároveň dôkazom, že energia z oblohy sa môže stať ďalším zdrojom čistej elektriny.
Na projekte spolupracovali Tsinghua University a Aerospace Information Research Institute pod Čínskou akadémiou vied, pričom vývoj sa zameral na stabilitu vzducholode, ultraľahké generátory a kilometrové vysokonapäťové káble. Ak sa technológia osvedčí v dlhodobých testoch, mohla by spôsobiť revolúciu v obnoviteľnej energetike, a to najmä v oblastiach, kde stavba tradičných veterných elektrární nie je možná.