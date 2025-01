Čína, Trump aj ropní giganti menia pravidlá hry: Prepadne sa v roku 2025 cena ropy pod 50 dolárov za barel?

Foto: freepik.com/atlascompany

Rok 2024 bol pre ropu búrlivý. Spočiatku značná neistota okolo Blízkeho východu podnecovala obavy z prudkého nárastu cien nad 100 dolárov za barel v dôsledku možného prerušenia dodávok. Následne značné problémy, ktorým čelí hospodársky rast Číny, prinútili OPEC+ odložiť obnovenie časti svojej produkcie. Prípadná absencia problémov s dodávkami a slabý dopyt výrazne obmedzili počiatočný nárast cien a v priebehu roka dokonca viedli k ich poklesu. Na to, čo nás môže čakať v roku 2025, sa pozreli analytici XTB.

V roku 2025 sa očakáva, že OPEC+ postupne obnoví ťažbu, zatiaľ čo cieľom Donalda Trumpa je motivovať amerických producentov k zvýšeniu ťažby. Vzhľadom na tento scenár a historicky významný Trumpov vplyv na kroky OPEC+ tak podľa analytikov XTB existuje veľká pravdepodobnosť pokračovania klesajúceho trendu cien ropy. Nemalo by sa však zabúdať na pretrvávajúce napätie na Blízkom východe a ukrajinsko-ruský konflikt, ktoré by mohli ovplyvniť dodávky ropy, pripomínajú.

Podľa prognóz IEA bude celosvetový dopyt po palivách v roku 2025 v priemere 104,35 milióna barelov denne, čo predstavuje nárast o 1,2 milióna barelov denne v porovnaní s rokom 2024. Po veľkolepom náraste dopytu v Číne o 1 milión barelov denne v roku 2023 sa rok 2024 javí ako relatívne tlmený s odhadovaným nárastom len o 0,1 milióna barelov denne. Na rok 2025 sa prognózy rastu v Číne pohybujú na úrovni 0,3 mil. barelov denne, ale hlavným motorom zostáva India s očakávaným rastom 0,3 mil. barelov denne, podobne ako v roku 2024. IEA predpokladá nárast dopytu v USA o 0,2 mil. barelov denne. Takýto rast by si však vyžiadal nižšie ceny palív.

Klesne v roku 2025 cena ropy pod 50 dolárov za barel? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na strane ponuky je situácia zaujímavejšia. „Za predpokladu pokračujúceho rastu produkcie v Spojených štátoch a obmedzenej obnovy produkcie zo strany OPEC+ je trh pripravený dostať sa od druhého štvrťroka 2025 do výrazného prebytku ponuky,“ uvádzajú vo svojom ekonomickom výhľade analytici XTB. Ako dodávajú, prognózy naznačujú, že rast produkcie v USA by mohol dosiahnuť 0,8 až 1 mil. barelov denne, zatiaľ čo relatívne konzervatívne odhady naznačujú zvýšenie produkcie OPEC+ len o 0,5 mil. barelov denne. „Hoci OPEC+ by mohol obnovenie produkcie na trhu oddialiť, nevyužitá kapacita až do výšky 4 mil. barelov denne naznačuje, že trh by bol v tejto chvíli efektívne prezásobený,“ dodávajú.

Svetová produkcia a spotreba palív s prognózou na rok 2025. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Vzhľadom na očakávaný obmedzený rast dopytu v roku 2025, ktorý súvisí s pretrvávajúcou hospodárskou slabosťou Číny a neistotou v Európe a USA, spolu s výrazným zvýšením ponuky predovšetkým zo strany USA a obmedzeným zo strany OPEC+, by sa ceny ropy mohli dostať pod tlak. „Pri cene 60 USD za barel by mnohí americkí producenti stále považovali svoje výrobné náklady za zvládnuteľné, ale pokles na 50 dolárov za barel, ktorý je vzhľadom na predpokladaný prebytok ponuky pravdepodobný, by mohol vyvolať reakciu arabských aj amerických producentov,“ dodávajú analytici XTB.

Ako pokračuje Jiří Tyleček z XTB, veľkou otázkou zostáva, či sa OPEC zmieri s klesajúcim podielom na trhu alebo uvoľní ťažobné kvóty. „Z hľadiska spotreby bude najväčším problémom Čína a veľkou otázkou je geopolitika. Po zvolení Trumpa sa do popredia opäť dostávajú sankcie na iránsku ropu. Zároveň existujú obavy zo spomalenia globálneho hospodárstva a deglobalizácie. Situácia nebude vôbec prehľadná a obchodníci budú musieť často reagovať na meniacu sa situáciu. O to viac príležitostí by sme však mohli vidieť na tomto trhu,“ konštatoval analytik XTB.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]