Chevron napriek poklesu zisku prekvapil: Rekordná produkcia vďaka akvizícii Hess prekonala očakávania

Americký ropný koncern Chevron zaznamenal v 3. štvrťroku pokles zisku, výsledky firmy však prekonali očakávania analytikov. Prispela k tomu rekordná produkcia ropy a plynu, za čím je najmä akvizícia spoločnosti Hess. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk Chevronu dosiahol v 3. kvartáli 3,54 miliardy USD (3,06 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 1,82 USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť čistý zisk 4,49 miliardy USD (2,48 USD/akcia).
Čiastočne sa pod výrazný pokles zisku podpísal pokles tržieb. Tie sa medziročne znížili o 1,9 % na 49,73 miliardy USD.
Avšak bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk Chevronu 3,63 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,85 USD. Spoločnosť tak v ukazovateli, ktorý analytici pozorne sledujú, výrazne prekonala očakávania. Analytici predpokladali, že upravený zisk na akciu dosiahne 1,68 USD až 1,71 USD.
Lepší než očakávaný upravený zisk je výsledkom nižších nákladov, ako aj akvizície firmy Hess, ktorú Chevron dokončil v júli. Produkcia novej, väčšej spoločnosti dosiahla v 3. štvrťroku 4,1 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov), čo predstavuje nový rekord. Na porovnanie, produkcia samotného Chevronu v 3. kvartáli pred rokom predstavovala 3,4 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.