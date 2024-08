Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles: Cena Brentu skĺzla

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles približne o 1 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 80 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na fakt, že dodávky ropy by súčasná napätá situácia na Blízkom východe po zabití vodcu Hamasu v Iráne nemala výraznejšie ovplyvniť. Rozsah poklesu však nebol výrazný, keďže opačne na ceny ropy pôsobili informácie z USA o poklese zásob ropy.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.18 h SELČ 80,14 USD (74,28 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 70 centov (0,87 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 77,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 90 centov (1,16 %).

Počas predchádzajúceho obchodovania vyskočili ceny ropy zhruba o 4 %, keď po zabití vodcu Hamasu v Teheráne vzrástli vo svete obavy z rozšírenia konfliktu z Pásma Gazy do širšieho regiónu. Blízky východ patrí ku kľúčovým vývozcom ropy.

Obavy sa však počas štvrtka zmiernili, navyše, ministri z ropného zoskupenia OPEC+ oznámili, že súčasnú ťažobnú politiku meniť neplánujú. Rozsah poklesu však zmiernili správy z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň klesli, a to o 3,4 milióna barelov.