Ceny ropy za týždeň prudko klesli o 8 %, trh ovplyvnili správy z OPEC+ a Iraku

Ceny ropy zaznamenali koncom tohto týždňa mierny rast, za celý týždeň sa však prepadli približne o 8 %, pričom cena ropy Brent ukončila obchodovanie tesne nad 64,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnilo obnovenie dodávok ropy z irackého Kurdistanu, najmä však očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+ cez víkend oznámi ďalšie zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri zaznamenala na záver piatkového (3. 10.) obchodovania rast o 42 centov (0,66 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 64,53 USD (54,99 eura) za barel. Za celý týždeň však klesla o 8,1 %, čo predstavuje najvýraznejšiu týždennú stratu za viac než tri mesiace.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom vzrástla v závere piatkového obchodovania o 40 centov (0,66 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 60,88 USD/barel. Za týždeň však zaznamenala pokles o 7,4 %.
Vývoj na ropnom trhu už od začiatku týždňa ovplyvňovali dva faktory. Najskôr v sobotu (27. 9.) Irak po viac než dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy zo severnej poloautonómnej oblasti Kurdistan. Na medzinárodné trhy by sa tak malo dostať navyše 230.000 až 240.000 barelov ropy denne.
Následne v nedeľu (28. 9.) zdroje z okruhu OPEC+ uviedli, že kľúčoví členovia zoskupenia by mali na svojom zasadnutí rozhodnúť o ďalšom zvýšení produkcie. Počas týždňa sa prognózy v súvislosti s očakávaným rastom ťažby menili, pričom sa objavili aj odhady, že ropné štáty by mohli produkciu zvýšiť až o 500.000 barelov denne. Neskôr sa však čísla čiastočne korigovali a posledná prognóza poukazuje na zvýšenie v rozmedzí od 274.000 do 411.000 barelov denne.