Ceny ropy vzrástli po znížení ciel a poklese zásob v USA: Ako ovplyvnia vašu peňaženku?

Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli po tom, ako americký prezident Donald Trump po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei oznámil zníženie ciel pre Čínu z 57 % na 47 %. Zmiernilo sa tak napätie, ktoré zatieňovalo vyhliadky globálneho hospodárskeho rastu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Trump súhlasil so znížením ciel pre Čínu výmenou za to, že Peking obnoví nákupy sóje z USA, udrží dodávky vzácnych zemín a zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom.
- Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
- Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
- Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
K zlepšeniu ekonomického výhľadu prispel aj americký Federálny rezervný systém, ktorý v stredu (29. 10.) v súlade s očakávaniami trhu znížil úrokové sadzby. Naznačil však, že by to mohlo byť posledné zníženie v tomto roku, keďže prebiehajúce uzavretie vlády ohrozuje dostupnosť údajov.
Zisky ropy odrážajú aj väčší ako očakávaný pokles jej zásob, ako aj zásob palív v USA.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 6.30 h SEČ predával po 60,08 USD (51,63 eura). To bolo o 40 centov alebo 0,69 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 45 centov alebo 0,71 % na 64,47 USD za barel.