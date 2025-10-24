Ceny ropy vyskočili po sankciách USA na Rusko: Ropa za týždeň zdražela o 8 percent

Ceny ropy v piatok vzrástli a zároveň smerujú k rastu aj za celý týždeň, a to o viac než 8 %. Situáciu na trhu oproti predchádzajúcemu týždňu výrazne zmenilo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.13 h SELČ 66,67 USD (57,29 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 68 centov (1,03 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 62,30 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 51 centov (0,83 %).
V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k rastu aj za celý týždeň, a to výraznému. Pri cene WTI týždenný rast predbežne predstavuje 8,3 %, v prípade Brentu 8,8 %.