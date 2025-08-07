Ceny ropy výrazne klesli: Brent spadol pod 66,60 USD po správach o rokovaniach Putina a Trumpa

Po raste na začiatku obchodovania ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 66,60 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na oznámenie Kremľa, že ruský prezident Vladimir Putin sa v najbližších dňoch stretne s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. To posilnilo očakávania diplomatického ukončenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.28 h SELČ 66,59 USD (57,19 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 30 centov (0,45 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 64,03 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 32 centov, alebo 0,50 %.

