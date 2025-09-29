Ceny ropy výrazne klesli: Brent sa prepadol pod 69 dolárov, OPEC+ zvažuje zvýšenie ťažby

Ceny ropy v pondelok klesli o takmer 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 69 USD za barel (159 litrov). Tlak na ceny komodity zvýšilo obnovenie vývozu ropy z irackého Kurdistanu, ako aj správy o tom, že ropné zoskupenie OPEC+ by koncom tohto týždňa mohlo rozhodnúť o ďalšom zvýšení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 14.32 h SELČ 68,94 USD (59,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,19 USD (1,70 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 64,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,27 USD (1,93 %).
V piatok (26. 9.) cena Brentu uzatvorila na najvyššej úrovni od 31. júla. Cez víkend však Irak po viac než dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy z poloautonómneho regiónu Kurdistan. Navyše, zástupcovia štátov OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí 5. októbra pravdepodobne rozhodnú o zvýšení ťažby na november. Uviedli to tri zdroje oboznámené so záležitosťou, pričom dodali, že rozsah zvýšenia by mal dosiahnuť minimálne 137.000 barelov denne.