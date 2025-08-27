Ceny ropy sa po prudkom prepade zotavili: Aké faktory ovplyvnili nárast v USA?

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR
TASR

Ceny ropy v stredu podvečer vzrástli a zotavili sa po prudkých stratách v predchádzajúcom dni. Vývoj na trhu ovplyvnilo zavedenie vysokých ciel v USA na dovoz z Indie a väčší ako očakávaný pokles zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 17.15 h SELČ predával po 63,97 USD (55,18 eura). To bolo o 72 centov alebo 1,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 60 centov alebo 0,89 % na 67,82 USD za barel.

Oba kontrakty v utorok (26. 8.) klesli o viac ako 2 %. Dôvodom boli slabnúce vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou.

