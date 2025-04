Ceny ropy sa po počiatočnom raste vrátili k poklesu: Brent je pod 64 dolármi za barel

Foto: freepik.com/atlascompany

Ceny ropy dnes na svetových trhoch po predchádzajúcich výrazných poklesoch spočiatku mierne rástli. Cena severomorskej ropy Brent aj tak zostávala pod 65 dolármi za barel. Po 17:15 SELČ navyše Brent aj americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) začali vykazovať pokles. V minulých dňoch sa ropa dostala na najnižšiu úroveň za posledné štyri roky.

Brent okolo 17: 20 SELČ vykazoval pokles o 0,51 percenta na 63,88 USD za barel, zatiaľ čo ropa WTI zlacňovala o 0,38 percenta na 60,47 USD za barel.

Investori sa obávajú, že clá presadzované americkým prezidentom Donaldom Trumpom by mohli stiahnuť ekonomiku do recesie, čo by podkopalo dopyt po pohonných hmotách. Cena Brentu pri pondelkovom obchodovaní klesla až na 62,51 dolára za barel, teda na najnižšiu úroveň od apríla 2021.Spojené štáty vyjadrili ochotu o takzvaných recipročných clách s jednotlivými štátmi rokovať. Zároveň však prostredníctvom ministra financií Scotta Bessenta a poradcu pre obchod Petra Navarra Biely dom vyjadril presvedčenie o prínose ciel a očakávaní, že budú platiť dlhší čas.

Americká investičná banka Goldman Sachs v pondelok zvýšila pravdepodobnosť hospodárskej recesie v Spojených štátoch v najbližších 12 mesiacoch na 45 percent z skorších 35 percent. Spojené štáty sú najväčšou ekonomikou a najväčším spotrebiteľom ropy na svete.Saudská Arábia v nedeľu ohlásila výrazné zníženie cien ropy pre ázijských kupcov. K poklesu cien ropy minulý týždeň prispela tiež skupina OPEC+, ktorá združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom. Tá oznámila, že osem členských krajín sa dohodlo na rýchlejšom zvyšovaní ťažby ropy.