Ceny ropy prudko vzrástli: Brent atakuje 65 USD, Trump zavádza nové sankcie voči Rusku

Ceny ropy vzrástli vo štvrtok o takmer 4 %, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 65 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnila opätovná zmena postoja amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zvýšil tlak na Rusko s cieľom prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.32 h SELČ 64,96 USD (56,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,37 USD (3,79 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 60,86 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,36 USD (3,95 %).
- Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
- Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
- Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Trump pôvodne plánoval v Budapešti schôdzku s Putinom, teraz však uviedol, že schôdzka sa neuskutoční. Zároveň oznámil sankcie na ruské ropné koncerny Rosnefť a Lukoil. Ako dôvod uviedol nedostatok odhodlania zo strany Ruska ukončiť vojnu na Ukrajine.
Nové sankcie predstavujú výrazný obrat v Trumpovom prístupe, keďže v minulých dňoch ešte plánoval stretnutie s Vladimirom Putinom a tvrdil, že Moskva má podľa neho záujem na ukončení vojny. Trump zároveň uviedol, že na samite Ázijsko-tichomorskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei chce rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o čínskych nákupoch ruskej ropy. V tejto súvislosti v utorok (21. 10.) povedal, že indický premiér Naréndra Módí ho ubezpečil, že India nákupy ruskej ropy ukončí. Čína a India sú pritom v súčasnosti najväčšími dovozcami ropy z Ruska.