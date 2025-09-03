Ceny ropy prudko klesli: Brent sa prepadol pod 68 dolárov, OPEC+ zvažuje zvýšenie ťažby

Ceny ropy klesli v stredu o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla výrazne pod 68 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú najmä na schôdzku štátov zoskupených v OPEC+, pričom nie je vylúčené, že ropní producenti oznámia ďalšie zvýšenie ťažby. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.54 h SELČ 67,69 USD (58,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,45 USD (2,10 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 64,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,55 USD (2,36 %).
V nedeľu (7. 9.) sa uskutoční schôdzka členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+. Na tej by mali zverejniť nové produkčné plány. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s predbežnými diskusiami krajiny „zvážia“ ďalší rast produkcie v rámci úsilia OPEC+ zvýšiť svoj podiel na trhu. Analytici pôvodne počítali s tým, že zoskupenie by objem produkcie meniť nemalo.