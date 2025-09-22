Ceny ropy prudko klesli: Brent sa prepadol pod 66,50 USD za barel, trh reaguje na rast zásob

Po raste na začiatku obchodného dňa zaznamenali ceny ropy v pondelok pokles, pričom cena Brentu klesla okolo 19.00 h SELČ pod 66,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú zvýšené obavy z nadmerných zásob na trhu, ktoré prekonali aj geopolitické napätie súvisiace s konfliktmi na Ukrajine a na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.59 h SELČ 66,44 USD (56,40 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 24 centov (0,36 %). Od začiatku augusta sa cena Brentu pohybuje v rozmedzí od 65,50 USD do 69 USD za barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom, ktorý exspiruje v pondelok, dosiahla 62,53 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 15 centov (0,24 %).
Obchodníci s ropou sa podľa Dennisa Kisslera zo spoločnosti BOK Financial opäť zamerali na možné nadmerné zásoby na ropných trhoch. Irak, druhý najväčší producent ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), zvýšil na základe dohody v ropnom zoskupení OPEC+ (sú to krajiny OPEC a ďalší producenti) export komodity. Čo sa týka vývozu v tomto mesiaci, očakáva, že sa bude pohybovať od 3,4 milióna do 3,45 milióna barelov denne.
Navyše, ťažobná kapacita Kuvajtu dosahuje v súčasnosti podľa odhadov tamojšieho ministerstva ropného hospodárstva 3,2 milióna barelov denne. To je najvyššia úroveň za viac než 10 rokov.