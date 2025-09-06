Ceny ropy prudko klesli: Brent sa prepadol pod 66 dolárov, trh reaguje na slabé dáta z USA

Ceny ropy klesli v závere tohto týždňa o viac než 2 %, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie hlboko pod 66 USD za barel (159 litrov). Pokles vykázala aj za celý týždeň, ktorý predstavoval približne 3 %. Dôvodom sú negatívne správy z amerického trhu práce a očakávania, že štáty ropného zoskupenia OPEC+ rozhodnú cez víkend o ďalšom zvýšení produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri ukončila obchodovanie v piatok (5. 9.) na úrovni 65,50 USD (56 eur) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,49 USD (2,22 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom klesla na záver obchodovania o 1,61 USD (2,54 %) a uzatvorila ho na úrovni 61,87 USD/barel.
Pokles zaznamenali ceny ropy aj za celý týždeň. V prípade ropy Brent pokles dosiahol 2,93 % a v prípade WTI 3,34 %.
Vývoj na trhu výrazne ovplyvnila správa amerického ministerstva práce o tvorbe nových pracovných miest za mesiac august. Podľa ministerstva sa v USA vytvorilo v auguste mimo poľnohospodárstva iba 22.000 nových pracovných pozícií, čo je prudký pokles oproti júlovej tvorbe 79.000 nových miest.
Výsledky sú podstatne horšie aj oproti odhadom ekonómov. Tí počítali so vznikom 75.000 nových pracovných miest, pričom vychádzali z pôvodných údajov za júl, ktoré poukazoval na vznik 73.000 nových pracovných pozícií.
Údaje sa však neskôr môžu revidovať a nie je vylúčené, že budú lepšie ako predbežný odhad. Napriek tomu správa ministerstva predbežne poukazuje na nepriaznivý vývoj na trhu práce, čo so sebou nesie slabší dopyt po rope.
Navyše, v nedeľu (7. 9.) budú členovia OPEC+ diskutovať o svojej ťažobnej politike. Agentúra Reuters na základe informácií dvoch zdrojov z tohto prostredia uviedla, že by sa malo rokovať o ďalšom zvýšení produkcie.
Ceny ropy smerom nadol tento týždeň potlačila aj správa z USA o vývoji zásob ropy za minulý týždeň. Ropné zásoby sa zvýšili o 2,4 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich pokles.