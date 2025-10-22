Ceny ropy prekvapivo vyskočili: Brent sa blíži k 63 USD, zásoby v USA prudko klesli

Ceny ropy vzrástli v stredu o takmer 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k 63 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu čiastočne ovplyvnil odklad summitu medzi prezidentmi USA a Ruska, najmä však nové údaje o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch. Tie nečakane klesli. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 17.52 h SELČ 62,94 USD (54,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,62 USD (2,63 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 58,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,65 USD (2,88 %).
Vývoj na trhu v stredu v popoludňajších hodinách výrazne ovplyvnila informácia o nečakanom poklese ropných zásob v USA, čo signalizuje zvýšený dopyt. Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 17. októbra o takmer milión barelov na 422,8 milióna barelov, uviedol Úrad pre energetické informácie, ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky. Analytici pritom očakávali ich rast o 1,2 milióna až 1,8 milióna barelov.
Investori okrem toho sledujú, ako sa budú vyvíjať rokovania o obchode medzi predstaviteľmi USA a Číny. Tie by sa mali konať tento týždeň v Malajzii. Ceny ropy nahor posunuli aj informácie o tom, že plánované stretnutie prezidentov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina sa odkladá.